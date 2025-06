Trump dice que sería estupendo detener al gobernador Gavin Newsom

El presidente estadounidense, Donald Trump, le respondió contundentemente al gobernador de California, Gavin Newsom, sobre el reto de detenerlo tras las diferencias por el envío de la Guardia Nacional de Los Ángeles.

"Yo lo haría si fuera Tom", dijo el mandatario al referirse al director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Tom Homan y al reto del gobernador de California de arrestarlo.

Gavin Newson denunció que el presidente republicano violentó la Constitución al enviar elementos de la Guardia Civil y anunció una demanda en contra de la gestión Trump por abuso de autoridad.

Al respecto, el gobernante estadounidense calificó al gobernador como incompetente y dejó claro que sería estupendo verlo detenido. “A Gavin le gusta la publicidad, pero creo que sería algo estupendo. Ha hecho un trabajo terrible, mira, me gusta Gavin Newsom, es un tipo agradable, pero es tremendamente incompetente, todo el mundo lo sabe”.

Gavin Newsom esgrimió la acción de Trump, acusándolo de instar a su captura. “Este es un día que esperaba no ver nunca en Estados Unidos. No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo”.

Además, compartió imágenes de soldados durmiendo en el suelo por las malas decisiones de Donald Trump que asegura que enviar a la Guardia Nacional salvó a Los Ángeles de un caos peor del que se vivió el fin de semana.

Las protestas en contra de las redadas migrantes se salieron de control del viernes por la noche, generando disturbios y saqueos en una de las ciudades más emblemáticas de Estados Unidos (EEUU).