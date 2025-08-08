Trump dice que Putin no está obligado a hablar con Zelenski para el encuentro cara a cara

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, aseguró que la reunión cara a cara con el líder ruso, Vladimir Putin, no está condicionada a que hable con Volodimir Zelenski.

Las declaraciones de Trump desmienten completamente a un funcionario de la Casa Blanca, que aseguró que para el encuentro el presidente de Rusia tenía que hablar con Zelenski.

Lo anterior, podría representar un tropiezo para la reunión tan esperada por la comunidad internacional, ya que representaría el fin de la guerra.

Una vez desmentido que existe una condición, el cara a cara entre Rusia - EEUU se concretaría la próxima semana.

Observadores internacionales señalan que la agenda podría incluir temas relacionados con la seguridad global, comercio bilateral y conflictos regionales de interés común.

Impacto en las relaciones internacionales

Según reportes recientes, ambas partes esperan que este contacto marque el inicio de una etapa de mayor entendimiento y cooperación.

Sectores diplomáticos latinoamericanos analizan las implicaciones de este acercamiento, particularmente para países que mantienen lazos con Washington y Moscú.

Analistas recuerdan que reuniones previas entre Putin y Trump generaron repercusiones a nivel global y regional.