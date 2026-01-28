Trump dice que no sabe que Delcy Rodríguez dijo "ya basta" de las órdenes de EEUU y Rubio envía una advertencia 

En medio de la renovada tensión diplomática, la frase “ya basta” utilizada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dirigida a Estados Unidos, ha generado diversas reacciones, especialmente la del presidente Donald Trump.

Trump declaró recientemente que no había escuchado acerca de ese mensaje, minimizando así su importancia y mostrando desconocimiento ante la posición firme del gobierno venezolano.

“Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca

La frase de Delcy Rodríguez se produjo tras una serie de comentarios y acciones de Washington hacia Caracas que, según el gobierno venezolano, representan una intromisión en sus asuntos internos.

Para Rodríguez, la postura estadounidense ha superado los límites de la diplomacia, reclamando respeto a la soberanía venezolana y enviando un mensaje claro: “ya basta” de órdenes externas.

Contexto de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela se caracterizan por años de desencuentros, especialmente desde que Washington impuso sanciones y desconoció varios procesos electorales en el país sudamericano.

La declaración de Delcy Rodríguez refuerza la postura bolivariana de rechazar cualquier injerencia y exige un cambio de actitud desde la Casa Blanca, después de la captura del presidente Nicolás Maduro.

Por su parte, Donald Trump, en conversación reciente, afirmó desconocer las palabras de Rodríguez, al ser interrogado sobre la firmeza del mensaje que buscaba limitar la influencia estadounidense en Venezuela.

Marco Rubio amenaza

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio amenaza, nuevamente a Venezuela en 2026, reactivando la atención internacional sobre la tensión entre ambos países.

"Estamos preparados para usar la fuerza a fin de garantizar la máxima cooperación, si otros métodos fallan... Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio", indicó sobre el gobierno de Delcy Rodríguez.

Cabe destacar que no es la primera vez que Marco Rubio amenaza a Venezuela. En años anteriores, el senador ha sido promotor de resoluciones y medidas restrictivas, consolidando su imagen de crítico férreo al chavismo.

Mientras en Washington continúan los debates sobre el futuro de la política exterior hacia Caracas, tanto la posibilidad de endurecer sanciones como de retomar conversaciones directas siguen en el centro de la agenda internacional.