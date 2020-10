Trump dice que no perderá su tiempo en un debate virtual con Joe Biden

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido claro al indicar que no perderá su tiempo al enfrentar en un debate virtual a su oponente el demócrata, Joe Biden.

Trump, fue entrevistado por la cadena Fox Business, la primera entrevista que ofrece tras dar positivo al coronavirus y seguir siendo portador del virus.

La respuesta del gobernante a la decisión de la Comisión de Debate Presidencial de que el próximo encuentro sea virtual fue contundente al indicar que NO está dispuesto a participar.

“No voy a hacer un debate virtual… No voy a perder el tiempo en un debate virtual“, dijo en tono contundente el polémico gobernante que busca la reelección.

La Comisión de Debate anunció la madrugada del jueves la intención que el próximo debate entre Biden y Trump fuera virtual tras la caótica primera presentación de ambos y luego del anuncio de que Trump es positivo al contagio.

“El segundo debate presidencial tomará la forma de una reunión municipal, en la que los candidatos participarían desde lugares remotos separados’’, anunció la institución a los medios de comunicación.

El mandatario al enterarse del cambio lo calificó como inaceptable y que no está dispuesto a participar si no se hace de forma presencial como se hacen tradicionalmente los debates.

DEBATE VIRTUAL

“Le gané en el primer debate, le gané fácilmente… Espero vencerlo también en el segundo debate”, dijo en tono firme el gobernante, mientras que los analistas han calificado la presentación como la más desastrosa de la historia.

‘La comisión cambió el estilo del debate y eso no es aceptable para nosotros’, dijo el gobernante generando una nueva polémica al no querer participar en el debate virtual el próximo 15 de octubre.

Asimismo, calificó de ridícula la decisión y aseveró que buscan proteger a Biden, algo que para él es ‘patético’. Trump no consideró que la Comisión de Debate Presidencial están conformada por ambas campañas, lo que desvirtuaría que la intención haya sido ayudar a Biden.

El 6 de octubre, Trump escribió en su cuenta de Twitter que esperaba con interés el debate del 15 de octubre, sin sospechar de los cambios que estaban planificados a anunciarse este jueves.

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020