Trump dice que no habrá petróleo para Cuba y Díaz Canel le responde que no llegará a un acuerdo con EEUU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, responde a críticas que han surgido desde diversos actores internacionales sobre la gestión y transparencia del gobierno cubano.

Díaz-Canel defendió públicamente el trabajo de su administración y aseguró que “nadie dice lo que hacemos”, en alusión a que los medios internacionales suelen omitir los logros del país caribeño.

En declaraciones recientes, Díaz-Canel indicó que el gobierno cubano enfrenta dificultades económicas y políticas, pero subrayó que “estamos haciendo todo lo posible, y más, para atender las necesidades del pueblo”.

Lo anterior, a raíz de las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien dijo que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, después de secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Contexto de las críticas internacionales a Cuba

La polémica reacción del presidente busca equilibrar la narrativa internacional, argumentando que pese a las limitaciones, su gestión ha impulsado programas sociales y mejorado algunos indicadores económicos.

“Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó ‘servicios de seguridad’ a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡PERO YA NO!”, escribió Trump en Truth Social el domingo.

“¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA! ¡CERO!”, dijo antes de exigir un acuerdo. Trump no dio más detalles sobre lo que implicaría un acuerdo con La Habana.