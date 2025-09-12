Trump dice que la paciencia que le tiene a Putin se está acabando 

En recientes declaraciones mediáticas, Donald Trump aseguró que su paciencia con Putin se está acabando rápidamente, una frase que reaviva el debate sobre las complejas relaciones entre Estados Unidos y Rusia.

La advertencia de Trump coloca nuevamente el foco internacional en la tensión creciente entre ambas potencias, especialmente por la necesidad del presidente de EEUU de lograr acabar con la guerra, como lo prometió en su campaña electoral.

Desde su primera campaña presidencial, la relación de Trump con Vladímir Putin ha sido objeto de escrutinio y controversias.

No obstante, el tono de sus palabras recientes marca un giro, subrayando su frustración ante determinadas acciones de Moscú en el plano internacional.

"Sí, se está acabando y se está acabando rápido, pero se necesitan dos para bailar el tango", afirmó el presidente de EEUU.

Agregó que cuando "Putin quiso alcanzarlo un acuerdo, Zelenski no lo hizo... Ahora Zelenski quiere hacerlo, y Putin es una incógnita".

Un mensaje dirigido a Moscú y al mundo

La afirmación llega en momentos de conflicto y competencia geopolítica global, donde Estados Unidos y Rusia mantienen posturas enfrentadas en varios temas clave, incluyendo Ucrania y el control de armamentos.

Las declaraciones de Trump, difundidas ampliamente en medios internacionales, parecen apuntar a una postura más dura en sus posibles futuras intervenciones políticas.

La postura del expresidente también se vincula con debates internos en EEUU sobre seguridad nacional y política exterior, generando preocupación y analizando, incluso entre sus simpatizantes, las posibles repercusiones de un deterioro en el diálogo con Moscú.