Trump  dice que la defensa de Groenlandia son dos trineos tirados por perros 

Durante una reciente aparición pública en Estados Unidos, Donald Trump volvió a captar la atención mediática al referirse de manera sarcástica a la defensa de Groenlandia.

El presidente estadounidense, conocido por sus declaraciones polémicas, afirmó que la protección militar de la enorme isla danesa “consiste en dos trineos tirados por perros”, comentario que rápidamente circuló en redes y medios internacionales.

Estos comentarios sobre la defensa de Groenlandia resucitan la tensión entre Trump y Dinamarca, recordando la propuesta de compra de la isla realizada en su administración.

“Groenlandia es parte del territorio danés, su defensa no es asunto menor”, respondieron funcionarios daneses al ser consultados tras el mitin.

Trump además sugirió que la falta de infraestructura militar en la isla justificaría un mayor involucramiento estadounidense en el Ártico.

Repercusiones políticas y diplomáticas

El comentario ha generado reacciones diversas dentro de la comunidad política internacional.

Analistas consideran que Trump busca restar legitimidad a la presencia europea en la región y reforzar la posición geoestratégica de Estados Unidos en el Ártico.

Además, líderes opositores dentro de la Unión Europea advirtieron que este tipo de comentarios no contribuyen a la estabilidad política en el norte del continente.

El tema del Ártico y Groenlandia se ha convertido en un foco recurrente de interés internacional debido a sus recursos naturales y su posición estratégica para la seguridad global.