DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país sostenía conversaciones con un líder iraní y afirmó que la República Islámica estaba ansiosa por llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra.

También amplió el plazo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o enfrente ataques contra sus centrales eléctricas, diciendo que tiene cinco días adicionales.

El giro de Trump, que abrió la posibilidad de resolver el conflicto luego de cuatro semanas de combates, sirvió para llevar a la baja los precios del petróleo y sacudir el mercado bursátil.

Ofreció un respiro después de que Estados Unidos e Irán intercambiaron amenazas durante el fin de semana que pudieron haber dejado sin electricidad a millones de personas en Irán y la región en general, además de afectar plantas desalinizadoras que proporcionan agua potable a muchas naciones desérticas.

Trump dijo a los periodistas que Irán quiere «hacer un trato», y afirmó que el enviado estadounidense Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, habían mantenido conversaciones con un alto funcionario iraní el domingo.

No dijo de quién se trataba, pero aseguró que Estados Unidos no ha hablado con el líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jamenei.

Irán negó que hubiera conversaciones. «No se han celebrado negociaciones con Estados Unidos», publicó en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, añadiendo que «se usan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros».