Trump dice que está negociando con el gobierno de Cuba 

Durante recientes declaraciones, Donald Trump aseguró que está negociando con líderes del gobierno de Cuba, lo que marca un potencial giro en la relación bilateral.

El presidente indicó que el objetivo de estos diálogos es facilitar el reencuentro de los cubanos con sus familias, muchos de los cuales han estado separados por las restricciones de viaje vigentes en los últimos años.

Trump afirmó: "Muchos cubanos quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento".

Sus palabras ponen sobre la mesa la posibilidad de un alivio en las políticas migratorias y de visado, representando una expectativa significativa tanto para la diáspora cubana como para residentes de la isla.

Las expectativas de la comunidad cubana ante las negociaciones

La comunidad cubana en Estados Unidos ha manifestado durante mucho tiempo el deseo de ver cambios que les permitan visitar o reencontrarse con sus seres queridos en la isla.

Un avance en las negociaciones Trump Cuba podría traer consigo la reapertura de trámites de visas y una mejora en las comunicaciones bilaterales, asuntos de alto impacto social y político.

Hasta el momento, el gobierno cubano no ha hecho declaraciones detalladas sobre el proceso, aunque históricamente ha mostrado disposición a dialogar sobre temas migratorios cuando existen señales claras desde Washington.

No es la primera vez que se dan acercamientos; sin embargo, la reciente postura de Trump representa una novedad en el actual clima internacional.