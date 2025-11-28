Trump dice que es ridículo que Rusia tenga 48 barcos rompehielos y EEUU solo uno 

Durante una reciente intervención, el presidente Donald Trump volvió a poner sobre la mesa la diferencia entre la capacidad de rompehielos entre Rusia y Estados Unidos, afirmando que mientras Rusia cuenta con 48 embarcaciones de este tipo, Estados Unidos dispone de solo una.

Esta declaración subraya, según Trump, la necesidad urgente de fortalecer la inversión estadounidense en el ámbito naval y, especialmente, en zonas estratégicas como el Ártico.

Según Trump, este desbalance en la cantidad de rompehielos "es ridículo y muestra una debilidad estructural", planteando riesgos en términos de capacidad de acceso, defensa y soberanía en regiones polares.

El presidente aseguró que, al estar Rusia mucho mejor equipada, Estados Unidos queda relegado en una competencia geopolítica de gran importancia para recursos naturales y rutas marítimas emergentes.

"Solo tenemos uno en todo el país. Rusia tiene 48 y nosotros solo uno. Y eso es ridículo", declaró mientras hablaba con los militares.

Implicaciones estratégicas de la brecha de rompehielos

Con los cambios climáticos abriendo nuevas rutas en el Ártico, la disponibilidad de rompehielos resulta clave tanto comercial como militarmente.

Los rompehielos permiten no solo acceso a nuevas zonas de explotación sino también ejercer control y respuesta ante emergencias en áreas de difícil navegación.

Varios expertos señalan que la creciente militarización del Ártico debe observarse con cautela, considerando también alianzas regionales y el desarrollo de armamento naval avanzado.

En este sentido, la inversión en nuevos rompehielos podría ser fundamental para la seguridad y la política exterior estadounidense.