Trump dice que "el mundo es Estados Unidos" y que antes de su gobierno todo estaba en llamas 

Las recientes declaraciones de Donald Trump han vuelto a ponerlo en el centro del debate global. Durante un evento, el presidente estadounidense expresó que "el mundo es EEUU", frase que ha sido ampliamente reproducida en medios internacionales y redes sociales.

Esta aseveración ha sido interpretada por algunos analistas como un reflejo de su visión dominante sobre la política exterior de Estados Unidos.

Diversas reacciones han surgido tras el comentario de Trump: algunos sectores conservadores lo ven como una muestra de liderazgo, mientras que críticos y analistas internacionales subrayan el peligro de mantener un discurso que sitúe a Estados Unidos como el eje central de los asuntos globales.

Especialistas señalan que esta postura puede tensar aún más las relaciones diplomáticas y comerciales entre EE.UU. y otras potencias.

¿Un reflejo de la política exterior de EEUU?

La frase de Trump no es del todo sorprendente si se considera el historial de políticas intervencionistas y la visión de “América primero” que caracterizó su administración.

Muchos recuerdan casos similares en los que líderes estadounidenses han defendido el papel preponderante de su país en el mundo, lo que ha provocado tensiones en Latinoamérica y otros continentes.

La percepción internacional sobre el liderazgo de Estados Unidos ya era tema de análisis antes de este nuevo episodio.