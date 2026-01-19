Trump dice que el gobierno de Noruega es responsable de que ya no se sienta obligado a pensar en la paz 

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, generó controversia al declarar que “ya no se siente obligado a pensar únicamente en la paz”, respondiendo así a la negativa de apoyar la decisión de María Corina Machado de otorgarle el Premio Nobel de la Paz.

El mensaje de Trump llegó después de que amenazara con imponer un arancel adicional del 10 % a los productos de varios países europeos por su oposición al plan de adquirir Groenlandia

“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar puramente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América”, escribió Trump.

Hace unas semanas, el mandatario dejó claro que no respetará derechos internacionales y que solo se rige por lo que le dicta su consciencia.

El Nobel y la polémica por la postura de Trump en política internacional

La reacción del mandatario llega en medio de debates sobre el rol de EEUU en situaciones de conflicto mundial y la influencia de la política norteamericana en organismos internacionales como el Nobel de la Paz.

Críticos señalan que Trump tuvo posturas beligerantes en su gobierno, mientras que sus simpatizantes consideran que sus logros justifican figurar entre los nominados, ignorando lo que está ocurriendo al intentar tomar el control de Groenlandia.

“Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia ni de China, y ¿por qué tienen un ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo que un barco desembarcó allí hace cientos de años, pero también hubo otros barcos que desembarcaron allí”, agregó Trump.