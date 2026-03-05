Trump dice que EEUU debe participar en la elección del próximo líder de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país debería participar en el proceso de selección del próximo líder de Irán. Además, expresó su rechazo a que Mojtaba Khamenei suceda a su padre, el fallecido ayatolá Ali Khamenei.

En una entrevista con el medio Axios, el mandatario sostuvo que desea tener un papel en la designación del nuevo dirigente iraní. Además, calificó al hijo del antiguo líder supremo como una opción inaceptable. Según sus declaraciones, Washington busca que el próximo gobernante impulse estabilidad. Además, busca que reduzca las tensiones en el país.

Trump también comparó esta posible intervención con el caso de Venezuela. Según dijo, Estados Unidos participó en decisiones políticas tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro. Luego de su captura, Delcy Rodríguez llegó al poder.

Las declaraciones se producen en medio de la incertidumbre política en Irán tras la muerte de Ali Khamenei, mientras el país aún no anuncia oficialmente quién será su sucesor. Diversos analistas consideran que Mojtaba Khamenei figura entre los principales candidatos. Sin embargo, el proceso de selección continúa en desarrollo.

Trump advirtió además que, si el nuevo liderazgo iraní mantiene las mismas políticas que su predecesor, podría aumentar el riesgo de un nuevo conflicto con Estados Unidos en los próximos años.