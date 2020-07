Trump dice que China ha causado gran daño a EEUU y al mundo

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, volvió a arremeter en contra de la República de China por la pandemia de Covid-19 que continúa propagándose rápidamente en el mundo.

Como es habitual, el gobernante utilizó su cuenta de Twitter para responsabilizar a China del daño causado por el contagio.

“¡China ha causado un gran daño a los Estados Unidos y al resto del mundo”, cita el tuit del gobernante en relación a la pandemia.

China has caused great damage to the United States and the rest of the World!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020