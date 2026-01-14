Trump dice nuevamente que necesita Groenlandia, ahora es para su Cúpula de Oro 

El control de Groenlandia para la defensa antimisiles vuelve a ser noticia tras las declaraciones de Donald Trump, quien enfatizó su importancia estratégica para la seguridad de Estados Unidos.

Según indicó, el territorio autónomo es considerado “vital” para el funcionamiento y expansión del escudo antimisiles, una iniciativa que busca fortalecer la protección estadounidense ante amenazas extranjeras.

El mandatario recordó durante una conferencia reciente la significativa posición geográfica de Groenlandia, situada entre el continente americano y Europa, lo que la convierte en punto clave para la detección y respuesta anticipada ante ataques de misiles.

Trump hizo estas afirmaciones argumentando que el despliegue conocido como “cúpula dorada” solo sería exitoso si EEUU mantiene influencia en la isla, y reafirmó el interés de su gobierno en fortalecer la presencia militar en la región.

"Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la Cúpula de Oro que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. Si no lo hacemos, Rusia o China lo harán, ¡y eso no va a suceder!", escribió este miércoles en Truth Social.



Contexto estratégico y polémica internacional

La propuesta estadounidense sobre Groenlandia ha generado controversia en círculos políticos, tanto en Dinamarca como a nivel global, especialmente tras la iniciativa de Trump de adquirir el territorio en 2019.

Analistas sugieren que la importancia de Groenlandia no solo está en su ubicación, sino también en sus recursos naturales y en el papel que desempeña para la defensa ártica y la vigilancia de misiles.