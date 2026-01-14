Trump destaca relación positiva con Delcy Rodríguez tras conversación telefónica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien calificó como una “persona fantástica” y con la que aseguró mantener una relación de trabajo positiva.

Durante declaraciones ofrecidas en el Despacho Oval, Trump señaló que el diálogo fue “excelente” y evitó profundizar sobre posibles resistencias internas dentro del Gobierno venezolano a una cooperación con Washington. Al ser consultado sobre el ministro de Interior, Diosdado Cabello, el mandatario estadounidense respondió de forma escueta y reiteró que mantiene contacto directo con la máxima autoridad del país sudamericano.

Trump también afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, participa en las negociaciones con Rodríguez y sostuvo que Estados Unidos mantiene un rol de supervisión sobre el proceso político en Venezuela. Además, reiteró que su Gobierno ha alcanzado acuerdos para recibir millones de barriles de petróleo venezolano.

La conversación se produjo un día antes de la prevista visita a la Casa Blanca de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien, según fuentes oficiales, no forma parte del actual proceso de transición respaldado por Washington.

Por su parte, Delcy Rodríguez confirmó el contacto telefónico a través de un mensaje en su canal de Telegram, donde aseguró que el intercambio se desarrolló en un clima de respeto mutuo y que permitió avanzar en una agenda de trabajo bilateral orientada al beneficio de ambos pueblos, así como en asuntos pendientes de la relación entre los dos gobiernos.

Rodríguez asumió la presidencia interina tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas, operación que derivó en su traslado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.