Trump despide a Kristi Noem, la muerte de dos estadounidenses en Minneapolis fue el detonante

La noticia de que Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional ha causado revuelo tanto en la política estadounidense como a nivel internacional.

En una decisión inesperada, el expresidente estadounidense anunció la salida de Noem de la administración. Este hecho ocurre en un contexto marcado por tensiones políticas y controversias sobre el manejo de la seguridad nacional.

Según fuentes cercanas al gabinete, la decisión de apartar a Kristi Noem se produjo tras varias diferencias sobre la estrategia migratoria del país. Además, hubo desacuerdos en la gestión de la frontera sur, un tema central en la agenda de Donald Trump.

Noem, quien había sido nombrada en el cargo hace apenas unos meses, enfrentó críticas internas y externas, lo que podría haber influido en su destitución.

Repercusiones y reacciones dentro del gabinete de Trump

La destitución de Kristi Noem generó distintas posturas dentro del gabinete de Trump.

A nivel legislativo, varios congresistas han expresado preocupación por la frecuencia de cambios en un área tan sensible como la seguridad nacional, advirtiendo sobre el impacto en las capacidades de respuesta ante amenazas migratorias y de seguridad.