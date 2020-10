Trump desclasifica investigación sobre intromisión rusa en elecciones 2016

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en su cuenta de Twitter la desclasificación de la investigación sobre la intromisión rusa en las elecciones del 2016 y que generó una ola de acusaciones en contra de la campaña del gobernante.

“He autorizado completamente la desclasificación total de todos y cada uno de los documentos relacionados con el CRIMEN político en la historia de Estados Unidos, el engaño de Rusia”, cita el posteo de Trump sobre el escándalo político que se denunció mucho antes que ganara las elecciones.

La desclasificación de la investigación sobre la intromisión rusa en el proceso electoral del 2016 se da en medio de fuertes críticas luego que el mandatario decidiera abandonar el hospital militar Walter Reed siendo positivo de coronavirus.

Aunque se desconoce cuál es el motivo de la autorización para que los documentos sean de conocimiento público, expertos han detallado que al darse a pocos días de las elecciones tendría un trasfondo electoral.

Pero Trump, no solo anunció lo de la presunta intromisión rusa en la vida democrática de EEUU, sino que mencionó el escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton.

“Del mismo modo, el escándalo del correo electrónico de Hillary Clinton. ¡Sin redacciones!”, cita otro tuit del gobernante sobre su decisión de presionar para que se conozca la verdad sobre las acusaciones en su contra.

Los principales aliados de Trump han elogiado el anuncio de desclasificar la investigación de la intromisión rusa en el proceso electoral argumentando que los estadounidenses deben conocer de dónde provienen las acusaciones.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020