Trump desata polémica tras compartir video ofensivo sobre los Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica luego de compartir en su red social Truth Social un video en el que aparecen el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, representados como monos. El contenido provocó reacciones inmediatas por su carácter ofensivo y por el contexto político en el que fue difundido.

El video hace referencia a una supuesta manipulación de las máquinas de votación utilizadas en procesos electorales. Sin embargo, la mayor controversia se concentra en los segundos finales del clip, donde se incluye la representación de los Obama, sin que Trump explicara el motivo de su inclusión en dichas imágenes.

Desde las elecciones presidenciales de 2020, Trump ha sostenido de forma reiterada que existió un fraude electoral mediante la intervención de las máquinas de la empresa Dominion Voting Systems, en los comicios en los que resultó ganador el demócrata Joe Biden. Estas afirmaciones han sido rechazadas por tribunales y autoridades electorales.

En publicaciones separadas, el mandatario también lanzó duras críticas contra el sistema electoral estadounidense, al que calificó como “amañado” y “robado”. En ese contexto, afirmó que el país enfrenta una crisis democrática si no se realizan cambios profundos en los procesos de votación.

Trump planteó tres exigencias dirigidas a los miembros del Partido Republicano: que todos los votantes presenten identificación electoral, que se exija prueba de ciudadanía estadounidense para registrarse y que se elimine el voto por correo, salvo en casos específicos como enfermedad, discapacidad, servicio militar o viajes.

Las declaraciones y el video compartido por el presidente han reavivado el debate político en torno a la integridad electoral y el uso de discursos polémicos en el escenario público.