Trump desafía a la ONU y vuelve a atacar otro barco en el Caribe 

Este 6 de noviembre, las fuerzas armadas de EEUU atacaron un barco en aguas del Caribe, un suceso que dejó como resultado la muerte de tres personas.

El incidente eleva la tensión en la región y despierta interrogantes sobre la presencia militar estadounidense en el área, según reportes confirmados por fuentes locales y medios internacionales.

El ataque ocurrió cuando una embarcación en el Caribe, presuntamente vinculada a actividades ilegales, fue interceptada por las autoridades militares estadounidenses.

La operación culminó en un enfrentamiento que resultó en tres víctimas fatales, aunque aún se investigan las circunstancias exactas y la nacionalidad de los fallecidos.

“Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Defensa realizó un ataque letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista”, dijo el titular del Pentágono, Pete Hegseth en una publicación en X.

El alto funcionario agregó que “la embarcación transportaba narcóticos en el Caribe y fue atacada en aguas internacionales”.

Detalles del ataque y repercusiones internacionales

De acuerdo con reportes, el incidente se produjo durante una patrulla de rutina destinada a combatir el tráfico ilícito en el Caribe.

Las autoridades estadounidenses justificaron la acción argumentando que la tripulación del barco realizó maniobras sospechosas y desobedeció las órdenes de alto.

El hecho ha generado interés y preocupación en países vecinos, donde se cuestiona el alcance de la intervención militar extranjera en la zona.

Analistas advierten sobre la posibilidad de que este suceso origine nuevas tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y naciones caribeñas. Este reciente episodio recuerda otras intervenciones similares en la región.