Trump denuncia intento de fraude, Twitter bloquea la publicación

El presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, denunció este martes un intento de fraude electoral por parte del Partido Demócrata en su cuenta de Twitter.

Según el gobernante estadounidense, no lo permitirá que sus contrincantes intenten robarse los comicios y ha expresado su negativa del conteo de votos una vez estén cerradas las urnas.

“Estamos a lo GRANDE, pero están tratando de ROBAR las elecciones. Nunca les dejaremos hacerlo. ¡No se pueden emitir votos después de que las urnas están cerradas!”, escribió el gobernante.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020