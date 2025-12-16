Trump demanda a la BBC por presunta difamación y exige millonaria compensación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda contra la cadena británica BBC en la que reclama al menos 10 mil millones de dólares por supuesta difamación, tras la difusión de un video editado de un discurso relacionado con los hechos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

Según la demanda, interpuesta en un tribunal federal de Miami, la BBC habría manipulado fragmentos del discurso de Trump, combinando partes en las que instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio y la frase “luchen como demonios”, sin incluir un segmento clave en el que pidió manifestaciones pacíficas. De acuerdo con el mandatario, esta edición generó la falsa impresión de que incitó directamente a la violencia.

El equipo legal de Trump sostiene que la cadena incurrió en difamación y violó una ley de Florida que prohíbe prácticas engañosas y desleales. La demanda contempla dos cargos, por los cuales solicita al menos 5 mil millones de dólares por cada uno.

La BBC reconoció previamente un “error de juicio” y ofreció disculpas, admitiendo que la edición pudo dar una impresión equivocada sobre el mensaje del presidente. Sin embargo, la corporación aseguró que defenderá el caso y afirmó que no existe base legal para la demanda.

Desde el gobierno británico, un portavoz del primer ministro Keir Starmer señaló que el proceso legal es responsabilidad exclusiva de la BBC, aunque reiteró el respaldo a una radiodifusora pública independiente y fuerte. Starmer, además, ha buscado mantener una relación estable con Trump.

En el documento judicial, Trump argumenta que la disculpa de la BBC no demuestra un arrepentimiento genuino ni cambios institucionales para evitar futuras irregularidades periodísticas. La cadena, financiada en gran parte por una licencia obligatoria pagada por los ciudadanos del Reino Unido, obtuvo ingresos por 5.9 mil millones de libras en su último año fiscal, lo que, según analistas, podría hacer políticamente sensible cualquier eventual indemnización.

Por su parte, el equipo legal de Trump acusó a la BBC de mantener un patrón de cobertura engañosa contra el presidente, motivada —según ellos— por una agenda política sesgada.