El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró recientemente que evitó una Tercera Guerra Mundial al atacar a Irán.

Según Trump, si no se hubiera respondido de manera firme el escenario global pudo haber sido catastrófico.

Esta afirmación ha reavivado el debate sobre el papel de Estados Unidos en los conflictos de Medio Oriente. Además, examina el impacto de la política exterior norteamericana.

«Si no hubiésemos hecho esto, habríamos tenido una guerra nuclear que se habría convertido en la Tercera Guerra Mundial», sostuvo el gobernante estadounidense sobre la guerra.

Estas palabras han generado reacciones encontradas tanto en sectores políticos internos como internacionales.

Repercusiones de sus declaraciones sobre Irán y la seguridad mundial

Diversos analistas internacionales han puesto en duda la veracidad del argumento de Trump. Afirman que, si bien su administración evitó una guerra abierta, la situación en la región sigue siendo inestable.

Además, las declaraciones de Trump se producen en medio de un clima político tenso en Estados Unidos. Por ello, muchos interpretan esto como parte de su estrategia para posicionarse ante posibles elecciones.

En la región latinoamericana, las decisiones de Estados Unidos tienen repercusiones políticas y económicas. Por lo tanto, las palabras de Trump reavivan discusiones sobre liderazgo y seguridad global.