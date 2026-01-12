Trump deja claro que tomará Groenlandia "por las buenas o por las malas"

La administración de Donald Trump vuelve al centro de atención tras recientes revelaciones sobre sus intentos de adquirir Groenlandia.

El presidente Donald Trump continuó el viernes con sus amenazas contra Groenlandia, al insistir en que si Estados Unidos no actuaba, Rusia o China podrían ocupar la isla en el futuro.

Trump dijo que si no logra un acuerdo para adquirir el territorio “por las buenas”, entonces tendrá que “hacerlo por las malas”.

Según documentos filtrados, los acercamientos entre Estados Unidos y Dinamarca incluyeron una serie de transacciones mal gestionadas, lo que generó polémica a nivel internacional.

“Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de ella, y no vamos a tener a Rusia o China como vecinos”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.



Contexto de las negociaciones entre Trump y Groenlandia

En 2019, durante su presidencia, Donald Trump manifestó interés en comprar Groenlandia, un territorio autónomo bajo soberanía danesa.

Esta propuesta fue inicialmente desestimada como absurda, pero los documentos expuestos ahora, analizados muestran que funcionarios estadounidenses se involucraron en conversaciones oficiales con el gobierno danés.

Actualmente, el mandatario ha dejado claro que: “Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos por las malas. Y, por cierto, también soy fan de Dinamarca. Tengo que decirles que han sido muy amables conmigo. Soy un gran admirador”.

El proceso estuvo marcado por una falta de claridad en los términos y una serie de movidas diplomáticas fallidas.

Las malas transacciones y desorganización interna, según los reportes, contribuyeron a que las relaciones entre Estados Unidos y Dinamarca sufrieran tensiones.

A pesar de que la compra de Groenlandia nunca se concretó, los efectos de esta iniciativa aún repercuten en la política exterior de ambos países y en la percepción pública de la diplomacia estadounidense.

El intento de adquirir Groenlandia evidencia cómo algunos líderes internacionales buscan ampliar su influencia territorial utilizando mecanismos poco ortodoxos.

Además, este caso abre el debate sobre los límites de las ambiciones políticas en la arena internacional.