Trump deja claro que no necesita respetar el derecho internacional 

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha generado controversia internacional al afirmar que “EEUU no necesita derecho internacional para actuar”, en medio de un contexto global de tensiones políticas y diplomáticas.

La declaración, que reaviva el debate sobre la política exterior de EEUU, ha sido ampliamente comentada por medios y analistas.

Durante una entrevista reciente, Trump argumentó que las decisiones estratégicas de Estados Unidos deben responder prioritariamente a los intereses nacionales, sin sujeción estricta a tratados o acuerdos internacionales.

Este enfoque, según Trump, permitiría al país actuar con mayor libertad y eficacia ante amenazas o desafíos globales.

"Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente es lo único que puede detenerme", manifestó en tono contundente.

Reacciones y posibles implicaciones para América Latina

Diversos expertos en relaciones internacionales señalan que el rechazo al derecho internacional podría debilitar la cooperación con aliados y aumentar tensiones en regiones como América Latina.

Países centroamericanos y latinoamericanos han dependido históricamente de acuerdos multilaterales para proteger sus intereses frente a potencias como EEUU.

Por otro lado, organizaciones como la han destacado la importancia del derecho internacional para mantener el equilibrio y la paz mundial. La postura de Trump podría complicar iniciativas diplomáticas y de derechos humanos impulsadas en la región.