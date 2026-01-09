Estados Unidos

Trump deja claro que no necesita respetar el derecho internacional 

trump putin, VIH, hamas Imagen de archivo y cortesía.
  • Jacqueline Alvarenga | 09-01-2026.8:23 am.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha generado controversia internacional al afirmar que “EEUU no necesita derecho internacional para actuar”, en medio de un contexto global de tensiones políticas y diplomáticas.

La declaración, que reaviva el debate sobre la política exterior de EEUU, ha sido ampliamente comentada por medios y analistas.

Durante una entrevista reciente, Trump argumentó que las decisiones estratégicas de Estados Unidos deben responder prioritariamente a los intereses nacionales, sin sujeción estricta a tratados o acuerdos internacionales.

Este enfoque, según Trump, permitiría al país actuar con mayor libertad y eficacia ante amenazas o desafíos globales.

"Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente es lo único que puede detenerme", manifestó en tono contundente.

Reacciones y posibles implicaciones para América Latina

Diversos expertos en relaciones internacionales señalan que el rechazo al derecho internacional podría debilitar la cooperación con aliados y aumentar tensiones en regiones como América Latina.

Países centroamericanos y latinoamericanos han dependido históricamente de acuerdos multilaterales para proteger sus intereses frente a potencias como EEUU.

Por otro lado, organizaciones como la han destacado la importancia del derecho internacional para mantener el equilibrio y la paz mundial. La postura de Trump podría complicar iniciativas diplomáticas y de derechos humanos impulsadas en la región.

