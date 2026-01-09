Trump deja claro que está listo para atacar el narcotráfico que está controlando México 

Donald Trump anunció que Estados Unidos se prepara para lanzar ataques terrestres contra los cárteles de la droga, una decisión que marca una escalada significativa en la lucha contra el narcotráfico tras las recientes operaciones marítimas en el Pacífico y el Caribe.

El mensaje fue comunicado durante una conferencia en la que destacó los logros de los operativos marítimos y señaló la necesidad de llevar la ofensiva directamente al territorio donde operan estas organizaciones criminales.

Según Trump, la coordinación entre fuerzas militares y agencias del gobierno estadounidense se ha fortalecido, permitiendo ahora planificar incursiones en tierra firme como parte de una estrategia más agresiva y multidimensional.

Esta ofensiva terrestre busca debilitar las estructuras logísticas de los cárteles, que han encontrado rutas alternativas tras el incremento de la vigilancia en aguas internacionales.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump.

¿Cómo afecta la nueva estrategia de Estados Unidos a Centroamérica y México?

La noticia de que Estados Unidos prepara ataques terrestres contra los cárteles pone en alerta a países de Centroamérica y México, regiones donde estas organizaciones tienen fuerte presencia.

Expertos opinan que la intervención militar podría tener implicaciones en materia de seguridad regional y diplomacia bilateral.

Es muy, muy triste ver lo que ha pasado en ese país”, añadió el mandatario estadounidense, sin precisar fechas ni alcances de las acciones anunciadas.

Mientras algunos mandatarios han manifestado su apoyo a medidas conjuntas, otros piden precaución y respeto a la soberanía nacional en la lucha contra el narcotráfico.

En este contexto, varios analistas subrayan la importancia de la colaboración transnacional para combatir a los cárteles y evitar que la violencia se desplace a territorio centroamericano.

El debate sobre los límites de la cooperación y el impacto en comunidades locales sigue abierto, especialmente en puntos fronterizos históricamente vulnerables.