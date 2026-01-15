El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado polémica al declarar que es Volodimir Zelenski, y no Vladimir Putin, quien realmente impide el fin del conflicto ucraniano.

Esta afirmación coloca el debate internacional en una nueva perspectiva, al señalar al liderazgo ucraniano como principal obstáculo para lograr la paz en la región.

Durante una entrevista reciente, Trump aseguró que, si él estuviera en la Casa Blanca, Putin aceptaría negociar un alto al fuego. Sin embargo, según su planteamiento, Zelenski se mostraría reticente a avanzar hacia una solución pacífica.

Estas declaraciones surgen mientras la guerra en Ucrania continúa afectando la estabilidad global y profundizando la crisis humanitaria en la zona.

"Creo que él está listo para llegar a un acuerdo", señaló Trump al referirse a Putin, antes de contraponer la postura de Kiev.

Acusaciones, contexto y reacciones internacionales

Las palabras del exmandatario estadounidense han tenido eco en medios internacionales y el ámbito político, avivando la discusión sobre los posibles caminos hacia la terminación de la guerra en Ucrania.

Para muchos analistas, esta perspectiva de Trump en contra de Zelenski contrasta con la postura oficial de Estados Unidos y la Unión Europea, quienes suelen responsabilizar mayormente a Rusia y Putin por la prolongación del conflicto.

La guerra en Ucrania representa uno de los mayores desafíos geopolíticos de la última década, con consecuencias no solo para Europa sino también para la política global y la seguridad alimentaria mundial.

Al señalar a Zelenski como bloqueador de una posible solución, Trump reaviva la tensión diplomática y divide opiniones tanto entre sus seguidores como entre críticos.

Además de Donald Trump, otros líderes internacionales han expresado posturas divergentes sobre las responsabilidades y posibilidades de diálogo.

El gobierno de Ucrania, por su parte, argumenta que cualquier acuerdo debe respetar su soberanía y la integridad territorial perdida durante la invasión rusa.