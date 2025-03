Trump declara inválidos los perdones firmados por Biden a los congresistas que lo investigaron por el asalto al Capitolio 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró inválidos los perdones firmados por el expresidente Joe Biden a los congresistas involucrados en la investigación en su contra por el asalto al Capitolio.

La decisión de declarar cancelados los indultos la dio a conocer por medio de su red social, provocando una serie de reacciones ante la posibilidad de una persecución en contra de los miembros del Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio.

"Nulos, vacíos y sin ningún tipo de validez o efecto", escribió el líder republicano en su publicación, responsabilizando a Biden de que los representantes del Congreso hayan quedado sin los perdones que aseguró había entregado antes de su salida de la presidencia.

De acuerdo con el presidente estadounidense, Joe Biden no firmó los indultos y supuestamente no sabía nada de ellos, haciendo referencia a los problemas cognitivos de su antecesor.

"Joe Biden no los firmó, y más importante aún, no sabía nada sobre ellos. Los documentos necesarios para los indultos no le fueron explicados ni aprobados por Biden. No sabía nada al respecto, y las personas que sí lo hicieron pueden haber cometido un delito", dijo el presidente sobre los perdones que la gestión Biden confirmó a la prensa.

De ser cierto que Biden no firmó los indultos, Trump podría ordenar acciones en contra de los miembros del Comité. De lo contrario, el nuevo inquilino de la Casa Blanca no puede anular ninguna acción de su antecesor.

El poder el indulto está otorgado en el Artículo II, Sección

de la Constitución de EEUU y no menciona la posibilidad de revocación.