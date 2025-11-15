Trump decide el futuro de Venezuela: "no puedo decirles" 

Los comentarios de Donald Trump sobre Venezuela han vuelto al centro de la conversación internacional, tras declarar que ya tomó una decisión sobre sus planes hacia el país sudamericano.

Trump y sus planes en Venezuela generan atención tanto en la política exterior de Estados Unidos como en los comicios y situación venezolana actuales.

Durante una entrevista reciente, el exmandatario estadounidense señaló: “Ya me decidí, pero no puedo decirles qué será”.

Sus palabras reavivaron la intriga sobre cómo podría cambiar la política exterior de Estados Unidos bajo una eventual nueva presidencia de Trump, especialmente tras años de tensiones bilaterales y sanciones económicas.



Contexto de las relaciones Estados Unidos-Venezuela

Desde su administración (2017-2021), Trump fue uno de los principales impulsores de las sanciones contra el gobierno venezolano y del desconocimiento internacional al régimen de Nicolás Maduro.

Actualmente, su postura sigue siendo de interés, sobre todo al acercarse las elecciones en Venezuela, mientras persiste el debate sobre la legitimidad democrática en ese país.

Aunque Trump no reveló detalles específicos sobre sus planes, sus declaraciones anticipan una posible continuación o incluso una intensificación de la presión de Estados Unidos hacia Venezuela.

Analistas internacionales destacan que cualquier movimiento de la Casa Blanca, especialmente en un potencial segundo mandato de Trump, podría tener efectos directos sobre la crisis humanitaria y el clima político venezolano.