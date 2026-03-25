El presidente Donald Trump responsabilizó a los demócratas por el caos en los aeropuertos de Estados Unidos. Este caos es derivado del cierre parcial del gobierno que afecta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que la paralización del DHS está provocando largas filas y demoras en los controles de seguridad. Además, señaló que los demócratas “deben pagar un precio” en las elecciones de medio término. La situación comenzó el 14 de febrero. En ese momento, el Congreso dejó expirar los fondos para el DHS en medio de un desacuerdo sobre la aplicación de políticas migratorias.

Miles de agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) trabajan desde entonces sin recibir salario. Esto ha intensificado la escasez de personal y generado esperas prolongadas en aeropuertos como el Hartsfield-Jackson de Atlanta. Allí, los pasajeros reportaron tiempos de espera superiores a dos horas.

Según el DHS, más de 300 agentes han renunciado hasta ahora, mientras que cientos de oficiales han dejado de recibir su primer pago completo desde que comenzó el cierre. La portavoz del DHS, Lauren Bis, calificó la situación como un “acto político imprudente” que causa dificultades económicas innecesarias a los agentes y sus familias. Exigió que se reabra el financiamiento del departamento para evitar más afectaciones a los viajeros.

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