Trump convoca cumbre en Miami para frenar la influencia de China en América Latina

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convocó a una cumbre presidencial en el hotel Doral de Miami con el objetivo de fortalecer un bloque regional que contrarreste la creciente influencia de China en América Latina.

El encuentro está previsto para el 7 de marzo y, según fuentes diplomáticas, ya fueron invitados los mandatarios Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y representantes políticos de Bolivia y Honduras. Los convocados comparten afinidad ideológica con Trump y son considerados aliados estratégicos dentro de su visión para la región.

La reunión busca coordinar una estrategia común frente al avance de Beijing en sectores clave como los recursos naturales, la producción de alimentos y las rutas comerciales latinoamericanas. La iniciativa se enmarca en la reciente actualización de la Estrategia de Seguridad Nacional republicana, que retoma principios de la Doctrina Monroe bajo lo que se ha denominado el “Corolario Trump”, orientado a limitar la influencia de potencias extrarregionales en el hemisferio.

En las últimas semanas, Washington también encabezó un foro internacional sobre minerales críticos, insumos esenciales para la industria tecnológica y la seguridad global. Tras ese encuentro, Argentina, Bolivia y Paraguay firmaron acuerdos con el Departamento de Estado que apuntan a diversificar sus alianzas y reducir la dependencia de inversiones chinas en este sector.

La cumbre de Miami podría evidenciar una nueva división política en América Latina. Mientras algunos gobiernos se alinean con la postura de Washington, otros como Brasil, Colombia y México mantienen relaciones comerciales sólidas con China y no cuestionan su modelo político.

Fuentes cercanas a la organización no descartan que en los próximos días se extiendan nuevas invitaciones a otros líderes latinoamericanos con vínculos estrechos con Estados Unidos.