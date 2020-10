Trump contra Facebook y Twitter por eliminar historia del hijo de Biden

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, criticó a Facebook y Twitter por eliminar el reportaje de New York Post sobre el supuesto tráfico de influencias del hijo del candidato demócrata, Joe Biden.

Una vez publicado el trabajo periodístico sobre Hunter Biden y su participación en negocios con Ucrania, Trump exigió a su oponente toda la información sin imaginar que horas después las plataformas eliminarían y limitarían la información.

“Tan terrible que Facebook y Twitter eliminaron la historia de los correos electrónicos de ‘Pistola humeante’ relacionados con Sleepy Joe Biden y su hijo, Hunter, en el @NYPost”, escribió en su cuenta de Twitter el gobernante estadounidense.

En otro tuit el presidente indicó que no hay nada peor que un político corrupto, refiriéndose a Biden y a la acción de las plataformas digitales.

“Es solo el comienzo para ellos. No hay nada peor que un político corrupto. DEROGACIÓN SECCIÓN 230”, posteó en respuesta a las censuras de Facebook y Twitter.

El trabajo periodístico ‘evidencia’ un correo del ejecutivo de energía de Burisma, Vadym Pozharskyi, quien agradece a Hunter por la oportunidad de conocer a Joe Biden.

El escándalo se deriva a que Biden, quien dirigió la política de Ucrania de la administración Obama, aseguró que su hijo desconocía sus negocios en el extranjero.

Hunter Biden fue director en la junta de Burisma desde 2014 a 2018, según consta en documentos presentados por la empresa en Chipre, donde está registrada y que desencadenó polémica.

Una vez publicada esta información, Donal Trump presionó a las autoridades ucranianas para que investigaran delitos de presunta corrupción, según investigaciones que dejaron un juicio político que no dejó más que el escándalo en los medios de comunicación.

Para Facebook y Twitter la información recabada por The New York Post violó la prohibición de distribuir material pirateado, al no tener respaldo de que el correo sea proporcionado con autorización de los involucrados.

‘La política, establecida en 2018, prohíbe el uso de nuestro servicio para distribuir contenido obtenido sin autorización. No queremos incentivar la piratería permitiendo que Twitter se utilice como distribución de materiales posiblemente obtenidos ilegalmente’, explicó la Twitter en su cuenta oficial.

The policy, established in 2018, prohibits the use of our service to distribute content obtained without authorization. We don’t want to incentivize hacking by allowing Twitter to be used as distribution for possibly illegally obtained materials.https://t.co/qx9rlzWH4O

— Twitter Safety (@TwitterSafety) October 14, 2020