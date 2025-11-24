Trump considera que líderes de Ucrania han sido ingratos con EEUU 

En el marco de nuevas conversaciones diplomáticas en Ginebra, Donald Trump critica a Ucrania por falta de gratitud hacia EEUU, generando reacciones internacionales y de la del presidente Volodimir Zelenski.

El presidente acusó al gobierno ucraniano de mostrar “total falta de gratitud” por el apoyo militar y económico recibido, justo antes de que algunas delegaciones iniciaran las negociaciones para definir futuros acuerdos de cooperación y seguridad.

"El liderazgo de Ucrania ha expresado cero gratitud por nuestro liderazgo", dijo Trump en su red social, mientras Zelenski dejó claro que su gestión reconoce los esfuerzos, pero se necesita más.

Contexto de las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania

Las declaraciones de Trump surgen en un momento clave para las relaciones Estados Unidos-Ucrania. En Ginebra, representantes de ambos países, junto a observadores internacionales, buscan establecer lineamientos sobre la asistencia futura y la defensa frente a la invasión rusa.

Ucrania ha insistido en la necesidad de más ayuda, mientras que sectores en EEUU cuestionan la continuidad del apoyo. El tono crítico de Trump podría influir en la opinión pública y en el ambiente de las negociaciones.

Según agencias, el mandatario afirmó: “Les hemos dado todo y no recibimos respeto”. Estas palabras se suman al debate interno estadounidense sobre la política exterior hacia Ucrania y el rol de Washington en el conflicto europeo.

Este episodio recuerda a debates anteriores donde la percepción del apoyo internacional se vuelve un tema central.

Zelenski reconoció los avances tras la cumbre de Ginebra para la paz en Ucrania, remarcando la importancia del apoyo de la comunidad internacional.

En este encuentro en Ginebra, líderes internacionales debatieron propuestas concretas, impulsando la esperanza de nuevas negociaciones.