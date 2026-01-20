Trump "conquista" Canadá y Groenlandia: simula con IA tener el control de ambas regiones 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha vuelto a ser tendencia tras publicar en su red social dos imágenes generadas con inteligencia artificial (IA), en las que simula la conquista de Canadá y Groenlandia.

La difusión de estas imágenes, fácilmente identificables como manipuladas, ha reavivado el debate global sobre la utilización de la inteligencia artificial para generar incertidumbre y las reacciones de las personas.

Las imágenes muestran a Trump como un líder militar que, bajo el mensaje “Haciendo América más grande aún”, aparece en actitudes de victoria sobre el territorio canadiense y la isla de Groenlandia.

Según diversos analistas, esta publicación no solo busca llamar la atención de su base, sino también poner en discusión los límites éticos del uso de la IA en la política contemporánea.

Especialistas advierten sobre el creciente riesgo de la desinformación y la dificultad de distinguir entre contenido real y falso cuando se emplea inteligencia artificial para crear fotografías o videos verosímiles.

La polémica en redes sociales sobre el uso de imágenes manipuladas

Usuarios y observadores políticos han criticado la publicación, ya que puede confundir a quienes no logran identificar la manipulación.

Las imágenes desencadenaron comentarios tanto de seguidores como de opositores, alimentando la discusión sobre el papel de la IA en la creación de noticias falsas.

De hecho, la propia polémica ocurre en un contexto donde la desinformación digital se multiplica, especialmente durante campañas electorales, como también se ha reportado en casos recientes.