Trump conmuta la pena del excongresista George Santos, condenado por fraude e identidad falsa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la conmutación de la pena del excongresista republicano George Santos, quien cumplía una condena de más de siete años en una prisión federal por delitos de fraude y robo de identidad.

Santos, exrepresentante por Nueva York, fue sentenciado en abril tras declararse culpable de haber estafado a donantes y utilizado la identidad de once personas entre ellas varios familiares para realizar aportes falsos a su propia campaña política. Desde julio se encontraba recluido en una prisión de mínima seguridad en Fairton, Nueva Jersey.

“Acabo de firmar una conmutación de la pena, por la que George Santos sale de prisión inmediatamente”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El caso de Santos había generado gran controversia dentro del Partido Republicano por el impacto de sus acciones en la credibilidad del Congreso. Con la decisión presidencial, el exlegislador recuperará su libertad antes de cumplir un año tras las rejas.