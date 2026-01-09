Trump confirma reunión con Gustavo Petro en la Casa Blanca para principios de febrero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que recibirá en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, durante la primera semana de febrero, luego de que ambos líderes sostuvieran una conversación telefónica que ayudó a aliviar las tensiones existentes entre Washington y Bogotá

Trump anunció la reunión en su red social Truth Social, donde expresó su expectativa de que el encuentro sea “muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos”. Agregó que se trata de una oportunidad para reforzar la cooperación bilateral, aunque subrayó la importancia de detener el ingreso de cocaína y otras drogas al territorio estadounidense.

El anuncio se produjo días después de una llamada entre ambos mandatarios, que marcó el primer diálogo directo tras meses de tensiones. Las críticas habían escalado después de que Trump sugiriera la posibilidad de una intervención militar en Colombia y responsabilizara a Petro de facilitar el narcotráfico, lo que generó rechazo en el Gobierno colombiano.

El tono de la relación se había deteriorado aún más tras un operativo militar estadounidense en Venezuela que resultó en la captura del exmandatario Nicolás Maduro, un hecho que Petro calificó de agresión. La tensión también incluyó la retirada de la visa estadounidense a Petro en septiembre pasado, después de una visita en la que criticó la política regional de Washington.

Aunque aún no se han detallado fechas exactas para la reunión en Washington, ambos gobiernos han señalado que el encuentro busca avanzar en temas claves como el combate al narcotráfico y otros asuntos de interés común, en un intento por reconstruir la comunicación entre las dos naciones.