Trump confirma que visitará China tras aceptar invitación de Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, sorprende al asegurar que sostuvo recientemente una “muy buena llamada” con el presidente chino, Xi Jinping.

Estas declaraciones han causado revuelo entre analistas y seguidores, dada la actual tensión entre Estados Unidos y China, especialmente mientras Trump busca recobrar protagonismo político.

En un mensaje publicado a través de su plataforma, Truth Social, Trump enfatizó el carácter positivo de su conversación con el mandatario chino. Sin embargo, no ofreció mayores detalles sobre los temas tratados ni posibles acuerdos.

Su afirmación llega en momentos donde la diplomacia entre ambos países atraviesa dificultades, especialmente por diferencias comerciales, tecnológicas y respecto a la seguridad internacional.

"Discutimos muchos temas, entre ellos Ucrania/Rusia, el fentanilo, la soja y otros productos agrícolas, etc.", escribió el gobernante al anunciar su encuentro telefónico.

Las relaciones entre EEUU y China en contexto de campaña

La comunicación se produce en plena campaña electoral estadounidense, donde el enfoque hacia China es un tema central tanto para demócratas como republicanos.

Observadores internacionales consideran que cualquier señal de entendimiento, como la “buena llamada” de Trump con Xi Jinping, puede influir en la percepción pública sobre su capacidad de liderazgo y manejo de la política internacional.

Algunos expertos advierten que, sin confirmación oficial de la parte china, es difícil saber el verdadero impacto de la conversación.

En el pasado, Trump ha utilizado sus relaciones personales con líderes internacionales como argumento de su visión diplomática, estrategia que parece repetir ahora.