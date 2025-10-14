Trump confirma ataque en el Caribe y la muerte de tres “narcoterroristas venezolanos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó un nuevo operativo militar en el Caribe que resultó en la muerte de tres presuntos “narcoterroristas de Venezuela”. A través de su red Truth Social, el mandatario informó que las fuerzas estadounidenses destruyeron una lancha que, según indicó, transportaba narcóticos ilegales en aguas internacionales.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EEUU llevaron a cabo un segundo ataque contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas extraordinariamente violentos en el área de responsabilidad del Comando Sur”, escribió Trump. El mensaje fue acompañado por un video en el que se observa una embarcación inmóvil en alta mar y, posteriormente, una explosión que la destruye por completo.

El mandatario destacó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación. “El ataque resultó en la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EEUU resultó herido en este ataque”, precisó.

Trump advirtió que su gobierno continuará persiguiendo a los grupos criminales responsables del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. “Si transporta drogas que pueden matar estadounidenses, los estamos cazando”, señaló.

Este ataque ocurre menos de dos semanas después de otra operación similar en la región, donde las fuerzas estadounidenses abatieron a once presuntos narcoterroristas en circunstancias parecidas.