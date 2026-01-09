Trump cancela una segunda ola de ataques a Venezuela a cambio de la liberación de los presos políticos 

El presidente estadounidense, Donald Trump, cancela nueva ola de ataques en Venezuela a cambio de la liberación de los presos políticos; una noticia que marca un cambio crucial en la estrategia de Estados Unidos hacia el país sudamericano.

El anuncio llega tras la reciente liberación de presos políticos por parte del gobierno venezolano, según informan medios internacionales.

El presidente estadounidense comunicó la decisión de frenar una segunda ola de acciones militares, que se perfilaban como una respuesta a la escalada de tensiones entre Caracas y Washington.

Esta medida representa un momento de distensión entre ambos países, quienes han mantenido relaciones tensas durante los últimos años por la situación de derechos humanos y la crisis política venezolana.



Reacciones internacionales y antecedentes de tensión

La cancelación de los ataques fue aplaudida por organismos internacionales y gobiernos latinoamericanos, quienes prefieren el diálogo y la negociación como vía para resolver los conflictos en la región.

Voceros estadounidenses recalcaron que la liberación de presos políticos fue decisiva para reconsiderar el uso de la fuerza militar.

Históricamente, Estados Unidos ha ejercido presión sobre Venezuela con sanciones económicas y apoyos simbólicos a la oposición.

Sin embargo, la disposición reciente del gobierno venezolano de excarcelar a líderes opositores abre un espacio de negociación, aunque persisten dudas sobre el futuro de las relaciones bilaterales.