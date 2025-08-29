Trump cancela $5,000 millones de ayuda exterior

La administración de Donald Trump canceló ayuda exterior por 5.000 millones de dólares, una medida que ha provocado reacciones en todo el mundo.

La decisión de congelar estos fondos, habitualmente destinados al financiamiento de organizaciones internacionales, proyectos humanitarios y desarrollo en terceros países, reabre el debate sobre el rol de Estados Unidos en la cooperación internacional.

Según declaraciones del titular del Departamento de Estado de EEUU, Marco Rubio, durante el mandato de Trump se restringió el envío de estos recursos por preocupaciones sobre el verdadero destino del dinero, apuntando a que gran parte terminaba en organizaciones no gubernamentales vinculadas, según ellos, con ideologías afines a la oposición estadounidense.



Las consecuencias de la cancelación en América Latina

Para la región latinoamericana, la cancelación de la ayuda exterior implica un desafío adicional. Muchos programas de desarrollo social y proyectos humanitarios dependen de estos recursos.

Países como El Salvador, Honduras y Guatemala han sido históricamente beneficiarios de estas sumas para combatir la pobreza y reducir la migración irregular.

Los críticos consideran que el recorte debilita la capacidad de respuesta ante crisis locales, mientras que los defensores de la medida sostienen que estos fondos no siempre llegaban a quienes más lo necesitaban.

Este debate no es nuevo; tanto en EEUU como en América Latina continuamente se discute la efectividad y transparencia en la asignación de la ayuda internacional.