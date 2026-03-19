Donald Trump volvió a encender la polémica tras declarar que los medios que difunden información falsa sobre la guerra con Irán deberían ser acusados de “traición”.

Esta afirmación fue realizada a través de sus redes sociales y también durante entrevistas recientes. Además, subraya la postura crítica del exmandatario hacia la prensa, especialmente respecto al manejo de noticias internacionales delicadas.

Según Trump, varios medios estadounidenses estarían publicando datos “totalmente inventados” acerca del conflicto entre Estados Unidos e Irán, poniendo en riesgo la seguridad nacional.

El presidente sostuvo que tales publicaciones no solo desinforman, sino que también podrían incidir negativamente en la postura del país frente a adversarios extranjeros.

Esta declaración provoca debate sobre el límite entre la libertad de prensa y posibles sanciones penales en contextos de conflicto.

Reacciones y controversias en torno a la propuesta

Diversos sectores han reaccionado a los comentarios de Trump.

Organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa expresaron su preocupación ante cualquier intento de criminalizar el trabajo periodístico.

En contraste, algunos seguidores del exmandatario respaldan sus dichos, aduciendo que la desinformación puede tener consecuencias serias en contextos militares.

Estas declaraciones de Trump reviven debates antiguos sobre la protección constitucional de la prensa. Asimismo, reavivan la discusión sobre la responsabilidad de los medios al informar en situaciones de crisis externas.