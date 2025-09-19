Trump busca restringir pasaportes con género no binario en EEUU

La administración del presidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita imponer restricciones en pasaportes para personas trans y no binarias. Esta decisión, que busca limitar la posibilidad de elegir marcadores de género distintos a “masculino” o “femenino”, ha generado fuerte controversia entre los colectivos LGBTQ+ y organizaciones de derechos humanos.

Durante el mandato de Trump, las políticas federales sobre identidad de género fueron tema recurrente de disputa. Ahora, la petición a la Corte Suprema centra el debate en si las personas trans y no binarias podrán definir su género de manera legal en sus documentos oficiales de viaje. Según argumenta el gobierno, limitar los marcadores a solo dos opciones tradicionales ayudaría a “mantener la uniformidad y seguridad” de los pasaportes estadounidenses.

Diversas organizaciones han manifestado su preocupación frente a este intento por restringir avances logrados durante administraciones anteriores. En 2021, el Departamento de Estado de la administración Biden permitió incluir la opción “X” en los pasaportes, reconociendo a personas no binarias y de género diverso.

La petición de Trump es vista por activistas como un retroceso en el reconocimiento legal para la comunidad LGBTQ+. El tema ha cobrado relevancia internacional, ya que muchos países avanzan hacia la inclusión, permitiendo opciones no binarias en papeles de identificación.