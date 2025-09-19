Trump busca restringir pasaportes con género no binario en EEUU

La administración del expresidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita imponer restricciones en pasaportes para personas trans y no binarias. Esta decisión, que busca limitar la posibilidad de elegir marcadores de género distintos a “masculino” o “femenino”, ha generado fuerte controversia entre los colectivos LGBTQ+ y organizaciones de derechos humanos.

Durante el mandato de Trump, las políticas federales sobre identidad de género fueron tema recurrente de disputa. Ahora, la petición a la Corte Suprema centra el debate en si las personas trans y no binarias podrán definir su género de manera legal en sus documentos oficiales de viaje. Según argumenta el gobierno, limitar los marcadores a solo dos opciones tradicionales ayudaría a “mantener la uniformidad y seguridad” de los pasaportes estadounidenses.

Diversas organizaciones han manifestado su preocupación frente a este intento por restringir avances logrados durante administraciones anteriores. En 2021, el Departamento de Estado de la administración Biden permitió incluir la opción “X” en los pasaportes, reconociendo a personas no binarias y de género diverso. La petición de Trump es vista por activistas como un retroceso en el reconocimiento legal para la comunidad LGBTQ+.

El tema ha cobrado relevancia internacional, ya que muchos países avanzan hacia la inclusión, permitiendo opciones no binarias en papeles de identificación. Ante esto, expertos advierten que adoptar medidas restrictivas podría aislar a Estados Unidos respecto al trato de los derechos humanos.