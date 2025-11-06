Trump busca reducir el tráfico en 40 aeropuertos de EEUU si continúa el cierre de gobierno 

El gobierno de Donald Trump confirmó este miércoles la reducción de tráfico en 40 aeropuertos de Estados Unidos, una medida que impactará a millones de viajeros, incluidas rutas internacionales.

La reducción de vuelos busca reforzar políticas de control migratorio y de seguridad por el cierre de gobierno que ha disminuido el ingreso para el pago de salarios, según informaron autoridades federales.

La medida tiene como objetivo que los aeropuertos afectados incluyen algunos de los principales puntos de entrada y salida para ciudadanos y turistas latinoamericanos.

Impacto para viajeros latinoamericanos y aerolíneas internacionales

La reducción de tráfico en 40 aeropuertos estadounidenses impactará principalmente a viajeros provenientes de Centroamérica y Sudamérica que utilizan estos puntos para conexiones o negocios, así como a las aerolíneas que dependen del flujo constante de pasajeros.

Según expertos, la medida podría generar retrasos, reducción de frecuencias y mayores controles en los puntos de ingreso, afectando la ruta México-EEUU y conexiones con países como El Salvador y Honduras.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que la decisión tiene como objetivo “optimizar los recursos y reforzar la seguridad nacional”, aunque diversas organizaciones de derechos civiles han expresado preocupación por el posible aumento de demoras y afectaciones a familias migrantes o residentes en tránsito.

Para viajeros y operadores turísticos, es recomendable consultar información actualizada antes de planificar viajes hacia Estados Unidos.