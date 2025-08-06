Trump busca obligar a Europa a invertir $600 mil millones de dólares 

El mandatario estadounidense, Donald Trump, amenaza a la Unión Europea con aplicar aranceles del 35%, si los países europeos no invierten 600 mil millones de dólares en Estados Unidos.

Esta advertencia fue hecha pública en plena campaña electoral, y reaviva el debate sobre las tensiones comerciales entre ambas regiones, un tema recurrente durante el mandato de Trump y que vuelve a ser relevante ante la posibilidad de su regreso a la Casa Blanca.

Trump mantuvo un discurso contundente, alegando que Europa se beneficia considerablemente del mercado estadounidense sin ofrecer una compensación justa.

“Si no invierten en nuestro país, pondremos un arancel del 35% a los productos europeos”, afirmó durante una reciente aparición. Esta amenaza de inversión de 600 mil millones ocurre en un contexto de disputa por políticas comerciales y subsidios tanto en EEUU como en la Unión Europea, especialmente en sectores como el automotriz y agrícola.

Estas tensiones han tenido repercusiones directas en los flujos de inversión y en las relaciones diplomáticas transatlánticas.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa

No es la primera vez que surge un conflicto de aranceles entre estas potencias. En años recientes, se han impuesto y retirado tarifas sobre productos como el acero y el aluminio, impactando negativamente a la economía global y a empresas centroamericanas y latinoamericanas con vínculos de exportación e importación.

El regreso de amenazas por parte de Trump pone nuevamente en alerta a los mercados. Además, expertos advierten que medidas de este tipo podrían provocar represalias y nuevas barreras económicas.