Trump avizora la derrota de Ucrania: "Estoy salvando a esa nación"

El presidente estadounidense, Donald Trump, avizoró una contundente derrota de Ucrania, razón por la cual está tratando de salvarla y llegar a un acuerdo de paz.

Las declaraciones del líder estadounidense han generado una serie de comentarios, tanto a favor como en contra; destacando que su intervención no ha sido lo suficientemente fuerte para detener el conflicto.

"Creo que estoy salvando a esa nación. Creo que esa nación será derrotada muy pronto", dijo en una entrevista a la revista The Atlantic.

En ese sentido, señaló que Ucrania continúa contrarrestando los ataques rusos por el suministro de armas que envió hace unas semanas, dando entender que Ucrania sin la ayuda de EEUU no resistiría y su derrota sería inminente.

"Ahora bien, también podría argumentar que es una lástima que continuara, porque ha muerto mucha gente. Murió mucha gente en esa guerra de lo que se informa", dijo Trump en tono contundente.

Sobre el apoyo de EEUU a Ucrania destacó que no su nación no está limitada a solo apoyar con armas, sino con sanciones económicas a Rusia, medida que hasta el momento no ha detenido al gobierno de Vladimir Putin.

"Hay muchos tipos de armas. No tienen que ser armas con balas. Pueden ser armas con sanciones. Pueden ser armas con banca. Pueden ser muchas otras armas".

Trump, además de avizorar la derrota de Ucrania, reiteró que el conflicto fue heredado de la administración anterior, y que él solo está tratando de resolverlo.