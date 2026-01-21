Trump asegura que solo EEUU puede defender a Groenlandia

La propuesta de Donald Trump de defender Groenlandia de Rusia ha reavivado el debate internacional sobre el futuro geopolítico del Ártico.

El presidente estadounidense manifestó públicamente su intención de impulsar la defensa de la isla frente a lo que considera amenazas rusas, generando una nueva ola de controversia en la escena global.

Para Trump, Groenlandia representa un punto estratégico clave. Durante sus declaraciones, afirmó que “Estados Unidos debería proteger Groenlandia ante cualquier intento de injerencia rusa”, lo que ha dividido opiniones tanto en Estados Unidos como en Europa.

Analistas consideran que la iniciativa se enmarca en el contexto de crecientes tensiones internacionales entre potencias occidentales y Rusia, especialmente tras los recientes movimientos militares cerca del Ártico.

El interés geopolítico en Groenlandia y sus recursos

Groenlandia, territorio autónomo bajo el Reino de Dinamarca, se ha convertido en un escenario de juego estratégico en la disputa por recursos naturales y rutas marítimas.

Tanto Rusia como Estados Unidos han incrementado su presencia e intereses en la zona, lo que explica la relevancia de la propuesta de Trump.

Expertos en política internacional destacan que el control del Ártico será determinante para la seguridad y la economía mundial en los próximos años.