Trump asegura que será muy difícil conceder el triunfo a Biden

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que será muy difícil conceder el triunfo a su oponente, Joe Biden, si el Colegio Electoral le da la victoria, lo ha catalogado como error.

“Ciertamente lo haré, si lo hacen cometerían un error’, dijo Trump al ser concusltado sobre la posibilidad que el Colegio Electoral confirme la victoria del líder demócrata.

En tono contundente, el polémico gobernante indicó que ‘va ser muy difícil conceder’ el gane a Biden, a quien acusa de cometer fraude electoral en los comicios del 3 de noviembre.

Al respecto, calificó el proceso como un fraude masivo, lo que ha venido repitiendo desde septiembre del 2019 sin aportar pruebas contundentes y razón por lo cual sería sumamente difícil aceptar la derrota.

Para el gobernante el sistema electoral estadounidense es tan vulnerable como el de un país del tercer mundo.

Tras las declaraciones de aceptar los resultados su el Colegio Electoral le concede el gane a Biden este viernes el gobernante calificó de ridículos los 80 millones de votos que se le quieren atribuir al demócrata.

“Biden solo podrá entrar a la Casa Blanca como presidente si puede probar que sus ridículos ‘80.000.000 de votos’ no fueron obtenidos fraudulenta o ilegalmente”, tuiteó.

Además, señaló que el fraude masivo en Detroit, Atlanta, Filadelfia y Milwauke tiene un gran problema sin solución y que lo motiva a no a aceptar la derrota y de hacerlo en los próximas días sería sumamente difícil.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020