Trump asegura que se ejecutó un ataque letal un barco venezolano con drogas

El gobierno de Trump confirma ataque letal a un barco venezolano con drogas durante un operativo antidrogas en el Caribe.

Según informaron autoridades de Estados Unidos, la acción fue llevada a cabo por la Guardia Costera estadounidense luego de detectar un cargamento de sustancias ilícitas procedentes de Venezuela.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque letal, que terminó con la neutralización de varios ocupantes del barco, tuvo lugar tras una persecución marítima cerca de las costas del Caribe.

"El ejército estadounidense llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco con drogas que había partido de Venezuela", dijo el presidente estadounidense.

El operativo es parte de una estrategia más amplia de Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas que, según las autoridades norteamericanas, tiene rutas activas desde Venezuela hacia Centroamérica y otras partes de la región.

Detalles del operativo de la Guardia Costera estadounidense

Las fuentes aseguran que, tras recibir inteligencia internacional sobre los movimientos del barco, la Guardia Costera interceptó la embarcación, la cual se negó a detenerse a pesar de las señales claras desde los navíos oficiales.

La operación terminó en un enfrentamiento armado, provocando la muerte de varios ocupantes del barco y la incautación de una cantidad significativa de droga.

El gobierno estadounidense ha manifestado su preocupación por el papel de Venezuela en el tráfico de drogas regional, señalando la necesidad de cooperación internacional para fortalecer la seguridad marítima.

Este incidente eleva la tensión diplomática y pone en la mira los esfuerzos multilaterales en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.