Trump asegura que Rusia y China prueban armas nucleares en secreto 

“Trump pruebas de armas nucleares” se ha convertido en una frase de alarma, luego que el presidente estadounidense insinuara la posibilidad de reiniciar estos ensayos en Estados Unidos.

Este mensaje revivió temores internacionales sobre una potencial nueva carrera armamentista y el impacto ambiental y político que tendrían tales acciones.

El pasado fin de semana, Donald Trump habló sobre la necesidad de poner a prueba la “potencia” del arsenal nuclear estadounidense si el contexto global lo exigía.

Aunque no confirmó planes oficiales, su postura despertó reacciones tanto dentro del país como en el escenario internacional.

Muchos analistas recuerdan que Estados Unidos no realiza pruebas nucleares desde 1992, y su posible reactivación rompería décadas de consenso global por la no proliferación, un tema sensible especialmente para América Latina.

Reacciones políticas y preocupación global

Las palabras de Trump encontraron eco inmediato entre legisladores, expertos en relaciones internacionales y organizaciones por la paz.

Mientras algunos sectores políticos respaldan la idea bajo argumentos de seguridad nacional, otros advierten de graves consecuencias para la estabilidad global.

Países como Rusia y China ya han señalado su inquietud por un posible cambio de postura estadounidense.

En la región latinoamericana, la noticia revive temores históricos ante la amenaza nuclear y refuerza la importancia de tratados como el de Tlatelolco, que busca mantener a América Latina libre de armas nucleares.

Diversos expertos opinan que una acción de este tipo podría deteriorar la ya compleja relación de Estados Unidos con otros países y elevar la tensión internacional.